Захарова: протесты в Албании это дело рук самих албанцев, а не России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление премьер-министра Албании Эди Рамы, который связал протесты в республике с действиями иностранных сил. Захарова не согласилась с его высказываниями и объяснила, кто на самом деле виноват в протестах.

Захарова отметила, что, по версии Рамы, за акциями протеста стоят Россия и Иран, не заинтересованные во вступлении страны в Евросоюз.

Захарова категорически не согласилась с такой трактовкой. Она подчеркнула, что на улицы вышли именно граждане Албании. По ее словам, главе правительства не стоит перекладывать ответственность за происходящее на других.

«Нет уж — это, Эди Рама, граждане вашей страны вышли на протесты, и не надо перекладывать свою ответственность на других. Разбирайтесь со своими внутренними проблемами сами», — заявила Захарова.

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