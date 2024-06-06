Жительница Москвы и две ее маленькие дочки спаслись от стрелка на улице
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Женщине и ее маленьким дочкам удалось спасти от стрелка на улице Алексея Свиридова в столице. По ее словам, она заметила человека в маске с автоматом в руках, сообщает Mash.
Жительница рассказала, что мужчина бежал и стрелял в прохожих.
Женщине пришлось убегать и спасаться вместе с 5-месячной и 9-летней дочками.
Сам стрелок выстрелил минимум четыре раза, после чего сделал контрольный в упор. В столице после происшествия был введен план «Перехват».
Полиция ищет стрелка, одетого во все черное.
Ранее видео с моментом нападения стрелка на мужчину возле станции метро «Кунцевская» появилось в Сети.