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Жительница Москвы и две ее маленькие дочки спаслись от стрелка на улице

Женщине и ее маленьким дочкам удалось спасти от стрелка на улице Алексея Свиридова в столице. По ее словам, она заметила человека в маске с автоматом в руках, сообщает Mash.

Жительница рассказала, что мужчина бежал и стрелял в прохожих.

Женщине пришлось убегать и спасаться вместе с 5-месячной и 9-летней дочками.

Сам стрелок выстрелил минимум четыре раза, после чего сделал контрольный в упор. В столице после происшествия был введен план «Перехват».

Полиция ищет стрелка, одетого во все черное.

Ранее видео с моментом нападения стрелка на мужчину возле станции метро «Кунцевская» появилось в Сети.