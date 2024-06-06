Момент убийства мужчины возле станции метро «Кунцевская» в Москве попал на видео

Видео: в Москве мужчина в упор выстрелил в мужчину у метро и скрылся

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах стрельбы, которая произошла 6 июня на улице Алексея Свиридова в районе станции метро «Кунцевская», из-за действий злоумышленника погиб молодой мужчина, сообщает Telegram-канал «112» .

Очевидцы сообщили, что вооруженный мужчина преследовал жертву по дворам. На опубликованных в Сети кадрах видно, как он спокойно подходит к лежащему на земле потерпевшему и стреляет в него, затем уходит.

В Москве из-за стрельбы у станции метро «Кунцевская» полиция начала искать подозреваемого, одетого во все черное.

Что стало причиной убийства, выясняется. Личность погибшего устанавливается.