Названо имя убитого мужчины возле станции метро «Кунцевская»

Установлена личность убитого возле станции московского метро «Кунцевская» мужчины, им оказался 34-летний экс-скейтер Константин Балинашский, который стал первым скейтером в команде Nike SB Россия в 2006 году, пишет Baza .

Происшествие случилось 6 июня на улице Алексея Свиридова в Москве. Предварительно установлено, что стрелок преследовал жертву по дворам, затем ранил его из, предположительно, «Сайги». Когда Балишанский упал на землю, стрелок спокойно подошел к нему и произвел контрольный выстрел, затем ушел.

Полиция предполагает, что бывшего скейтера могли заказать. Кому он мог перейти дорогу, устанавливается.

Момент убийства попал на видео, снятое очевидцами. На кадрах видны хладнокровные действия злоумышленника.