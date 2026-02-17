«Самка человека, а не кролика»: россиянка 3 года сидит на мясной «диете хищника»

Россиянка, называющая себя консультантом по питанию и пищевому поведению, поделилась в соцсетях, что уже 3 года не ест клетчатку и углеводы, придерживаясь «диеты хищника». Ее суть в отказе от овощей, фруктов, круп и орехов в пользу продуктов животного происхождения.

Девушка делится с подписчиками, что с утра пьет коллаген с маслом, а потом съедает говяжий стейк. На ужин у нее также красное мясо, в том числе сырое, с различными добавками, например, желтком из утиного яйца или салом. Свой выбор россиянка обосновывает тем, что она — «самка человека, а не кролика, не корова и не свинья».

Девушка утверждает, что на таком питании сбросила 20 кг без подсчета калорий, потому что на этой диете «переесть невозможно». Она также заявляет, что правильное питание не может быть сложным.

Кроме того, россиянка отметила, что благодаря карнивор-диете она избавилась от синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), вздутия живота, прыщей и хронической депрессии, и ревматоидного артрита.

Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни заявили, что диета действительно работает, вторые же напомнили про необходимость разнообразить рацион и опасность получить белковое отравление. Есть и те, кто просит не пропагандировать такой рацион в интернете, потому что он подходит не всем и может вызвать проблемы со здоровьем.

