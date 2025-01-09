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С 1 февраля в России могут повысить пенсии на 2-3%

В России с 1 февраля могут проиндексировать пенсии в пределах 2-3%, сообщает kp.ru .

Такой прогноз сделан на основе предполагаемого уровня инфляции за 2024 год, который может составить 9,5-10%.

«на сколько именно повысят пенсии, будет решать правительство», — отметил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

В феврале ожидается следующий виток индексации. Пенсии могут вырасти до размера фактической инфляции.

Ранее депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин заявил, что в текущем году страховая часть пенсии работающих и не работающих пенсионеров повысится на 2% ниже официальной инфляции в России.