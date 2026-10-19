Суд обязал восстановить право порноактрисы Лолы Тейлор на квартиру в Кузьминках

Арбитражный суд Москвы вернул актрисе кино для взрослых Любови Бушуевой, известной как Лола Тейлор, право собственности на квартиру в Кузьминках, сообщает РИА Новости .

Спор возник в деле о банкротстве Владимира Брюханова, которого суд признал банкротом в сентябре 2019 года. Финансовый управляющий и кредитор оспорили цепочку продаж его однокомнатной квартиры. С 2015 года жилье перепродали трижды. В 2016 году Бушуева купила его за 5,5 миллиона рублей.

Первая инстанция установила, что деньги от продажи не поступали на счета Брюханова, а доходы покупателей не позволяли совершить сделки. Суд счел цепочку сделок мнимой и в декабре 2024 года обязал актрису вернуть квартиру в конкурсную массу должника. Апелляция отменила это решение.

В июле окружной суд поддержал вывод о законности покупки Бушуевой. Она регулярно пополняла сберкнижку в 2015–2016 годах и в день сделки сняла более 6,7 миллиона рублей. Суд также учел, что актриса живет в квартире и оплачивает ее содержание.

Кассация признала незаконными только первые две сделки и направила вопрос об их последствиях на новое рассмотрение. После этого Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Бушуевой о повороте исполнения судебного акта и восстановлении ее права на жилье.

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