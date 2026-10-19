Станок затянул руку рабочего на предприятии «Лесной двор» в Кузбассе

Рабочий предприятия «Лесной двор» в Кузбассе получил тяжелую травму руки при работе на деревообрабатывающем станке, сообщает Сiбдепо .

Несчастный случай произошел 15 октября. В станке застряла кора, и рабочий попытался убрать ее, не выключив оборудование. Движущиеся детали захватили куртку мужчины, а затем и руку. О происшествии проинформировала Государственная инспекция труда в Кемеровской области.

«Мы детально разберем все причины и обстоятельства. Важно не просто зафиксировать нарушение, но и понять, почему оно вообще стало возможным. Проверим условия труда целиком: есть ли у работников средства защиты и соблюдаются ли правила работы с оборудованием», — рассказал замруководителя инспекции Валерий Бучнев.

Инспекция призвала работодателей усилить контроль за безопасностью при работе с опасным оборудованием. Особое внимание ведомство рекомендовало уделить инструктажам, использованию средств защиты и обязательной блокировке станков при любых вспомогательных действиях.

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