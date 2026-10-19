В Кузбассе осудили четверых человек за незаконное обналичивание маткапитала

Суд в Кузбассе приговорил четырех участников преступной группы к срокам от 3 до 6,5 года колонии общего режима за незаконное обналичивание материнского капитала, сообщает Сiбдепо .

По данным Следственного комитета Кузбасса, схема действовала с 2018 по 2023 год. Мошенники искали через объявления и знакомых малоимущие семьи и людей в трудном положении, которые имели право на маткапитал или господдержку при рождении третьего и последующих детей.

Участники группы уговаривали получателей выплат оформить фиктивную покупку жилого дома. Фактически никто жилье не покупал: мошенники лишь имитировали переход права собственности. Получателям выплат они отдавали по 100 тысяч рублей, а остальные деньги оставляли себе.

Всего участники группы похитили более 4 млн рублей. Суд назначил каждому наказание в зависимости от роли в схеме и удовлетворил иски потерпевших: осужденные должны возместить ущерб.

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