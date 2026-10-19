Юрист Палюлин: распространителям видео петушиных боев грозит до 5 лет тюрьмы

Суд удовлетворил иск прокуратуры о запрете материалов с петушиными боями. Решение вступило в силу. Владельцев сайта установить не удалось.

Отвечая на вопрос о законности петушиных боев, преподаватель Университета «Синергия», юрист Антон Палюлин отметил, что следует обратиться к пункту 5 части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Данная норма прямо запрещает организацию и проведение боев животных. Закон не делает исключений ни для вида животного, ни для формата мероприятия, ни для территории проведения. Таким образом, петушиные или собачьи бои являются незаконными независимо от того, проводятся ли они в частном дворе, в специально оборудованном помещении или транслируются в интернете. Кроме того, статья 12 того же закона запрещает пропаганду жестокого обращения с животными, в том числе производство и показ фильмов, пропагандирующих такое обращение. Это означает, что под запрет попадает не только сама организация боев, но и любая деятельность, направленная на их популяризацию», — подчеркнул Палюлин.

По словам юриста, часть 2 статьи 245 Уголовного кодекса предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.