Эксперт спрогнозировал доходы пенсионеров в 2025 году

Депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин считает, что в текущем году страховая часть пенсии работающих и не работающих пенсионеров повысится на 2% ниже официальной инфляции в России, сообщает «Газета.ru» .

«С 1 января 2025 года страховая пенсия как неработающим, так и работающим пенсионерам будет повышена на 7,3%. Уже сегодня этот процент ниже, чем официальная инфляция», — сказал Никитин.

Парламентарий напомнил, что в 2026 году правительство планирует проиндексировать страховую часть пенсии россиян лишь один раз. Многие утверждают, что пенсия может рекордно увеличиться за 2 года, однако все это лишь номинально.

Никитин добавил, что при таком подходе в соответствии с реальной инфляцией в стране «жизнь российских пенсионеров может ухудшиться».

Ранее Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин заявил, что пенсионный возраст в России необходимо вернуть к уровню до начала пенсионной реформы — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.