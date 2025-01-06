Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин предложил снизить пенсионный возраст в РФ

Депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин считает, что пенсионный возраст в России необходимо вернуть к уровню до начала пенсионной реформы — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, сообщает Газета.ru .

«Снижать возраст необходимо до уровня начала пенсионной реформы. Сегодня много говорят о четырехдневной рабочей неделе. Считаю рациональным не применять данный опыт, но вернуть прежний возраст выхода на пенсию», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что проведение пенсионной реформы стартовало с 2019 года. За это время продолжительность жизни российских мужчин сократилась более чем на 2 года, а у женщин — почти на 4 месяца.

По словам депутата, действующему правительству необходимо обратиться к опыту Советского Союза, то есть снизить пенсионный возраст и повысить размер выплат. Также следует сделать упор на стабилизацию демографической ситуации в России.

Никитин добавил, что в текущем году размер пенсии должен составлять не менее 40% от средней зарплаты в регионе, а ежегодная индексация соответствовать реальной инфляции в стране.

Ранее стало известно, что с 1 января в России пересчитали пенсии работающим пенсионерам, индексация составила 7,3%. Также с начала 2025 года МРОТ в стране вырос до 22 440 рублей, в Москве — до 32 916 рублей, а в Подмосковье — до 23 тыс. рублей.