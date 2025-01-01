Проведена индексация пенсий работающим пенсионерам и повышен МРОТ в РФ

Теперь пенсии работающих пенсионеров теперь индексируются вместе с выплатами неработающих.

Как ранее сообщал Соцфонд страны, возобновление индексации для работающих пенсионеров касается страховая пенсию (все виды), среди них и пенсии по инвалидности, по потере кормильца. Иные пенсионные выплаты и соцпособия работающим пенсионерам в РФ продолжат индексироваться в 2025 году так же, как и раньше.

Особенность этого механизма в том, что его применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру, учитывающему все индексации за периоды трудовой деятельности человека. Данный вариант предусмотрен, чтобы российские пенсионеры смогли получить более существенную прибавку.

Кроме того, с 1 января этого года МРОТ в стране составляет 22 440 рублей. При этом, по данным Consultant.ru в Москве она составила 32 916 рублей, в Подмосковье — 23 000 рублей.