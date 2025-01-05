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В Госдуме рассказали об индексации пенсий работающих пенсионеров

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что индексация пенсий работающих пенсионеров в России с этого года будет происходить автоматически, без подачи заявлений в Соцфонд, сообщает РИА Новости .

«Особенно важно возобновление индексации для работающих пенсионеров, которое с 2025 года будет происходить автоматически, без подачи заявлений в Социальный фонд», — отметил он.

Индексация страховых пенсий затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. Они вырастут на 7,3%, отмечал ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В феврале ожидается следующий виток индексации. Пенсии могут вырасти до размера фактической инфляции, добавил Котяков.

Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб заявила, что социальная пенсия в РФ вырастет на 14,75% с 1 апреля 2025 года.