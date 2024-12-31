В Госдуме рассказали, как вырастут социальные пенсии в России в следующем году

Член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб рассказала, что социальная пенсия в России будет проиндексирована на 14,75% с 1 апреля следующего года, сообщает РИА Новости .

Она отметила, что по 2026 и 2027 годам показатели бюджета плановые, они могут быть уточнены в следующем году при корректировке бюджета фонда социального и пенсионного страхования.

В 2025 году российские пенсионеры столкнутся с рядом значительных изменений в сфере социальных выплат и пенсий.

Уже в конце 2024 года начнутся досрочные начисления за январь, а с наступлением нового года произойдет индексация всех видов пенсий и улучшение процесса их получения.