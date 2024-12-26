Россияне получат повышенную пенсию за январь до конца 2024 года

В 2025 году российские пенсионеры столкнутся с рядом значительных изменений в сфере социальных выплат и пенсий. Уже в конце 2024 года начнутся досрочные начисления за январь, а с наступлением нового года произойдет индексация всех видов пенсий и улучшение процесса их получения. Стало известно, что ожидает пенсионеров в 2025 году, когда они получат выплаты за январь, и какие новые законопроекты вступят в силу, сообщает «ФедералПресс» .

Некоторые пенсионеры смогут получить январскую пенсию досрочно, в конце 2024 года, если их выплаты приходятся на праздничные дни с 1 по 9 января. Социальный фонд России подтвердил, что до 28 декабря 2024 года будут осуществлены досрочные переводы для всех, чьи выплаты попадают на эти даты, что касается всех типов пенсий: страховых, социальных и пенсионных, включая пенсии по инвалидности и потере кормильца.

С 1 января 2025 года ожидается индексация страховых пенсий на уровне 7,3%, что затронет все категории пенсионеров. Для работающих пенсионеров прибавка будет рассчитываться по иному принципу: не от текущей суммы, а от той, которую они могли бы получать, если бы не продолжали работать. Социальные пенсии также подвергнутся индексации с 1 апреля, достигнув 15 456 рублей.

В 2025 году вступят в силу новые правила, упрощающие получение пенсий, включая автоматическую выплату компенсаций для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы. Президент России также инициировал упрощение процесса получения пенсий для жителей Донбасса.