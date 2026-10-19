В Белове водитель получил штраф за нецензурную надпись на автомобиле

Суд в Белове оштрафовал водителя ВАЗ-2109 на тысячу рублей за нецензурную надпись на лобовом стекле. Полиция нашла автомобиль после публикации снимка в соцсетях, сообщает Сiбдепо .

Фотография припаркованной машины привлекла внимание полицейских. Они разыскали водителя и владельца автомобиля.

«Полицейские привлекли водителя ВАЗа к ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ „Мелкое хулиганство“», — сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Во время разбирательства выяснилось, что у водителя не было прав. За поездку без удостоверения ему назначили еще пять тысяч рублей штрафа.

Автоинспекторы также выявили нарушения, связанные с регистрацией машины, ее техническим состоянием и обязательным страхованием автогражданской ответственности. Собственник получил три административных протокола и штрафы на общую сумму 1 800 рублей.

В общей сложности двое мужчин должны заплатить 7 800 рублей. После проверки неприличную надпись с автомобиля удалили.

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