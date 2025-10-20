Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном нижнем белье

Соответствующий сторис манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram*. Так, 39-летняя модель предстала перед камерами в прозрачном нижнем белье черного цвета. Комплект украшен цветочным орнаментом и дополнен кружевным поясом.

Помимо этого, Шейк позировала в чулках с изящными вырезами на икрах и декоративной шнуровкой. Образ звезды подиумов был дополнен макияжем в естественных тонах и распущенными волосами.

Ранее Ирина Шейк приняла участие в показе модной коллекции известного бренда нижнего белья Victoria’s Secret-2025, который прошел в Нью-Йорке. О самых ярких выходах в шоу «ангелов», читайте в материале РИАМО.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

