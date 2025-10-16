Шоу Victoria Secret 2025: самые яркие выходы и что говорят об этом блогеры

Невероятная сексуальность: о чем было шоу Victoria Secret 2025

Шоу Victoria Secret, на котором самые топовые модели дефилируют по подиуму с крыльями за спиной (за что их и прозвали «ангелами»), ежегодно притягивало к себе много внимания. Каждый раз о нем начинали говорить еще за несколько месяцев: кто выступит, какая будет тематика, кто будет хэдлайнером и т. д. После продолжительной паузы из-за миллиардных убытков и потухшей репутации шоу вернулось в 2024 году — но было встречено публикой неоднозначно. И это несмотря на выступивших тогда Ирину Шейк, Адриану Лиму и даже Шер! И вот в 2025 году предпринята еще одна попытка вернуться с триумфом. И, кажется, у «ангелов» получилось заполучить былую любовь фанатов.

Бренду удалось вернуть свою главную черту — невероятную сексуальность, правда, теперь ее возвели чуть ли не в абсолют: многие образы получились настолько провокативными, что для воображения совсем не осталось места. К примеру, Амелия Грэй вышла на подиум в тунике из страз, которую накинули на голое тело, а на спине был большой вырез. А образ Алессандры Амбросио состоял из стрингов и бра — все, разумеется, полупрозрачное и состоит из перемычек.

Victoria Secret поработал и еще над одной своей ошибкой: помимо типичных худеньких моделей вывел на подиум плюс-сайд манекенщицу Эшли Грэм и Барби Феррейру, которая известна публике по участию в сериале «Эйфория».

Возвращение легенд шоу Victoria Secret

Что в Victoria Secret действительно умеют делать блестяще, так это подбирать моделей для участия в своем шоу. В этом году им удалось еще и вернуть в строй сестер Хадид, которые в последнее время предпочитали не дефилировать, а принимать участие в съемках. Что касается Беллы, то ее появление на шоу стало настоящим сюрпризом для фанатов: девушка не так давно пережила рецидив болезни Лайма, из-за чего провела достаточно много времени в больнице. Там ей ставили капельницы, подключали к ИВЛ и переливали кровь. Но все наконец позади, и вот уже Белла закрывает легендарное шоу «ангелов».

К слову, крылья в финале шоу ей достались очень тяжелые — по видео было заметно, что она прилагает много усилий, чтобы нести эту красоту за спиной.

Кто из моделей принял участие в шоу Victoria Secret 2025

Помимо сестер Хадид, на подиум снова вышли Алессандра Амбросио, Даутцен Крез, Кэндис Свейнпул, Ирина Шейк и даже беременная вторым ребенком Жасмин Тукс — девушка находится на 9 месяце!

Помимо них, зрители также увидели Барбару Палвин, Эмили Ратаковски, Стеллу Максвелл.

Но и это не все. Victoria Secret теперь привлекает к участию в шоу еще и спортсменок. В последние годы это настоящий пиар-ход: многие бренды делают своими амбассадорами именно людей из мира спорта, тогда как раньше эта роль отводилась преимущественно моделям, музыкантам и актерам. Достаточно вспомнить Майкла Джордана, сотрудничавшего с Nike, Киллиана Мбаппе — с Dior, Криштиан Роналду, Лионель Месси и Мухаммед Али — с Louis Vuitton и другие коллаборации. С Victoria Secret в этом году заключили контракт баскетболистка Энджел Риз (она является игроком WNBA) и гимнастка Сунисе Ли (чемпионка мира). По подиуму они прошлись очень эффектно.

Кроме того, на подиуме в этом году появились дочь Джуда Лоу Айрис и Лила Мосс.

Выступление звезд на шоу Victoria Secret 2025

Фото - © Певица Karol G на шоу Victoria Secret 2025

Не обошлось в этом году и без громких имен из мира музыки. Чтобы сделать шоу действительно во всех смыслах громким и незабываемым, организаторы пригласили к участию певицу Мэдисон Бир, которая в финале вместе с остальными моделями прошлась по подиуму с большими розовыми крыльями. Помимо нее выступила группа корейских исполнительниц TWICE, которые действительно «взорвали» зал своим ярким и заводным номером.

Более спокойные композиции прозвучали от певицы Karol G, а вот рэперша Missy Elliott задала шоу дискотечное настроение.

Кто работал над шоу Victoria Secret в этом году

Львиная доля усилий, направленных на то, чтобы о шоу наконец заговорили как и прежде, принадлежит креативному директору Адаму Селману. Именно он выпускал моделей на подиум так, чтобы образы менялись от утренних к вечерним и театральным.

Вместе с ним над показом работали визажистка Пэт Макграт, стилист Карлин Серф де Дюдзель, а также хореограф Шарм ЛаДонна.

Что говорят блогеры о прошедшем шоу

В этом году шоу «ангелов» действительно поразило публику — в хорошем смысле.

Так, блогерша Елена Богданович посвятила ему несколько постов в своем телеграм-канале. Она писала: «Настроение этого утра! Проснулась и сразу же включила запись шоу Victoria’s Secret. Эта атмосфера закулисья, как по мне, всегда становится не менее легендарной, чем само шоу! Не могу не отметить, какие же они все свежие и сияющие!»; «В этом году акцент на загаре и нереальном сиянии кожи. Не могу не согласиться, загар + хорошее увлажнение с эффектом сияния и вправду всегда делают кожу еще более упругой и подтянутой»; «Открывала шоу беременная Жасмин Тукс. Как по мне, в этом году было больше ярких и красивых выходов ангелов, чем в предыдущем. Да и судя по комментариям зрителей — многие остались в восторге! Мне очень понравились выходы Барбары Палвин. И, конечно, же Кэндис с Бэллой — просто богини».

Блогер Владислава Кутилова также рассказала о своих впечатлениях: «Прошло ежегодное шоу Victoria’s Secret, сидела и смотрела с открытым ртом! Какое красивое шоу. Но мои любимки это Белла и Кендис!».