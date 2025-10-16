Красотки в нижнем белье: опубликованы фото моделей с показа Victoria’s Secret

Показ модной коллекции известного бренда нижнего белья Victoria’s Secret-2025 прошел на площадке Steiner Studios в Нью-Йорке. Главными звездами шоу стали сестры Джиджи и Белла Хадид, сообщает E! News .

На подиум вышли такие супермодели, как Эмили Ратаковски, Кэндис Свейнпол, Адриана Лима, Джоан Смоллс, Энджел Риз, Жасмин Тукс, Алекс Консани, Ясмин Вейналдум, Алессандра Амбросио, Барбара Палвин, Анок Яй, Эшли Грэм, Бехати Принслоо, Америя Грей и другие.

Кроме того, в показе известного бренда приняла участие российская супермодель Ирина Шейк.

«Я никогда в жизни не чувствовала себя такой сексуальной. Было бы безумием, если бы люди могли увидеть, через что приходится пройти, чтобы стать моделью VS», — прокомментировала показ 27-летняя модель Анок Яй в соцсетях.

Второй год подряд Victoria’s Secret делает из своего показа настоящее шоу. В 2025 году толпу разогревали Мэдисон Бир, южнокорейская группа TWICE, певица Karol G и рэперша Missy Elliott.

