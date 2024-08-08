Россияне вновь активно жалуются на сбои YouTube

Россияне снова активно жалуются на сбои в работе YouTube. Проблемы замечены в шести регионах РФ, сообщает портал Downdetector .

Жители РФ пожаловались на технические сбои при использовании видеосервиса YouTube — как сайта, так и мобильного приложения. Наибольшее количество сообщений поступило из шести регионов России.

Чаще других на сбои в работе YouTube жаловались жители Крыма. На втором месте оказалась Сахалинская область. На третьем, четвертом — Санкт-Петербург и Ленинградская область. На пятом была Томская область, а на шестом — Новосибирская.

Ранее мошенники стали выманивать деньги при помощи программных «ускорителей» YouTube. Аферисты выкладывают в интернет зараженные вирусом программы.

О замедлении YouTube до 70% 25 июля сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он отмечал, что «деградация» видеосервиса — вынужденный шаг, который направлен не против жителей РФ, а в адрес администрации ресурса. Дело в том, что площадка нарушает и игнорирует российские законы. Например, ранее Роскомнадзор требовал от YouTube разблокировать более 200 каналов, которые вели граждане РФ.

Хинштейн добавлял, что скорость загрузки сервиса упала в том числе из-за необновления технической базы со стороны владельцев сервиса. После заявлений о грядущем замедлении YouTube пользователи во многих регионах РФ сообщали о сбоях в работе платформы.