Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать более 200 российских каналов

С 2010 года YouTube заблокировал более 200 каналов российских государственных СМИ и общественных деятелей. С начала текущего года американская видеоплатформа ограничила доступ к свыше 80 каналам, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Видеохостинг YouTube с начала 2024 года заблокировал уже 83 канала российских государственных СМИ и общественных деятелей. Всего с 2020 года платформа ограничила доступ к 207 каналам, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

10 июля российское ведомство направило директору головного офиса американской компании очередное требование о разблокировке российских каналов, однако ответа не последовало.

«Нарушения законодательства и неуважение к России и ее гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube», — отметили в пресс-службе РКН.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что до конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах снизится до 40%, а до конца следующей недели — до 70%. Он подчеркнул, что причиной этого стали «серые схемы» компании Google и антироссийская риторика.