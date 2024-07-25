Хинштейн: скорость загрузки YouTube упадет до 70% к концу следующей недели

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн заявил, что до конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах снизится до 40%, а до конца следующей недели — до 70%.

«Эта мера коснется только „десктопных“ версий. Мобильную связь она пока не затронет», — уточнил Хинштейн в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что деградация YouTube является «вынужденной мерой». Она направлена не против пользователей, а против администрации зарубежного ресурса, которая «игнорирует законодательство России».

Для «приведения в чувства» YouTube не случайно выбрано лето, когда большинство людей в отпусках и выходят в интернет на смартфонах.

«Деградация Youtube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров — государство перешло к конкретным шагам», — добавил депутат.

По его словам, происходящее — это последствия антироссийской политики хостинга. Дальнейшая судьба YouTube зависит только от него.