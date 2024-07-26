Депутат Хинштейн назвал причины ограничения скорости загрузки YouTube в России

Депутат Госдумы Александр Хинштейн объяснил в Telegram-канале , почему скорость загрузки YouTube снизилась до 40%, а к концу следующей недели может упасть до 70%. Все дело в «серых схемах» компании Google и антироссийской риторике.

Народный избранник отметил, что в технических проблемах виноват сам видеохостинг. Около 80% публикаций на YouTube, которые смотрят россияне, находятся на серверах компании Google, расположенных в РФ. Хранилища данных предоставляют отечественные операторы связи и дата-центры.

Чтобы поддерживать работоспособность центров хранения данных, Google необходимо регулярно обслуживать их и производить замену техники. Но после 24 февраля 2022 года и введения Западом рестрикций, американская компания перестала следить за состоянием серверов, а часть из них и вовсе отключила. В результате за два года скорость загрузки YouTube уменьшилась на 40%, о которых Хинштейн рассказывал ранее.

Чтобы поддерживать работоспособность серверов в России, Google оплачивал услуги дата-центров в обход санкций, по «серым» схемам. На нарушение российского законодательства и риторику, направленную против РФ, закрывать глаза не стали. Поэтому, по информации депутата, отечественные дата-центры в ближайшее время могут перестать сотрудничать с американской компанией по «серым схемам» оплаты. Из-за этого скорость загрузки видеосервиса снизится до 70%.

Ранее эксперт в области IT Борис Косарев заявил, что использовать VPN-сервисы для просмотра YouTube не рекомендуется. Через такие программы могут утекать личные данные пользователей.