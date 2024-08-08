Мошенники воспользовались проблемами YouTube в России
У россиян стали выманивать деньги при помощи «ускорителей» YouTube
Мошенники стали выманивать деньги при помощи программных «ускорителей» YouTube, пишет газета «Известия».
Злоумышленники размещают в Сети зараженные вирусом приложения под видом так называемых «ускорителей YouTube.
Доверчивые люди запускают программу и лишаются денег или личных данных, пишет издание.
«Сетевые технологии предлагают множество инструментов для обхода наложенных запретов, которые несут в себе риски и угрозы конфиденциальности», — сообщил представитель центра безопасности Positive Technologies Евгений Бечкало.
Ранее в России замедлили доступ к видеохостингу YouTube и сервисам Google.