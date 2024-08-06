Техдиректор ОНС24 объяснил, почему в РФ замедлили доступ к YouTube и Google

Технический директор интернет-провайдера ОНС24 Павел Репин сообщил РИАМО о причинах замедления доступа к YouTube и Google в России.

Он отметил, что к такой мере привело игнорирование компанией Google запросов российских властей по блокировке того или иного контента. А на замедление YouTube в том числе повлияло удаление многих российских каналов.

Репин добавил, что основанием для замедления могло послужить решение суда, при этом доступ ко многим сервисам Google был сохранен. Для просмотра контента он посоветовал пользоваться альтернативными онлайн-площадками.

Ранее провайдер ОНС24 замедлил доступ к Google и YouTube до непозволительных скоростей по решению правительства. В компании отметили, что не могут повлиять на ситуацию.