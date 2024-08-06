Провайдер ОНС24 замедлил доступ к Google и YouTube до непозволительных скоростей

Подмосковный интернет-провайдер ОНС24 заявил о замедлении доступа к сервисам Google и видеохостингу YouTube до непозволительных скоростей, сообщается на сайте компании.

«Уважаемые абоненты компании ОНС24 и других провайдеров. В связи с решением правительства доступ до сервисов компании Google, включая YouTube замедлен до непозволительных скоростей», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что никак не могут повлиять на сложившуюся ситуацию и попросили своих клиентов отнестись к этому с пониманием.

Кроме того, провайдер порекомендовал пользователям начать переходить на другие платформы, так как в будущем доступ ко всем сервисам американской компании Google может быть полностью ограничен.

Ранее YouTube прекратил воспроизводить видеоролики в высоком качестве почти во всех браузерах, которые работают в десктопной версии на территории РФ. Россияне с 1 августа жалуются на сложности в работе видеохостинга, при этом в Google заявили о непричастности к сбоям в работе YouTube в России.