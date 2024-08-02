В Google заявили о непричастности к сбоям в работе YouTube

Сбои в работе YouTube в России не связаны с техническими проблемами или действиями Google, сообщили в компании, пишет « Коммерсант ».

«Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — заявили в Google.

Ранее пользователи видеохостинга YouTube в России сообщали, что не могут полноценно пользоваться площадкой из-за сбоев.

Больше всего жалоб поступает из центральной части России — от жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти. По словам пользователей, несмотря на то, что сам сайт видеохостинга открывается, ни один ролик посмотреть невозможно — видео не загружается.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, работает ли у него YouTube на фоне сообщений о сбоях, которые зафиксировали в некоторых регионах России.