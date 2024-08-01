«В телефоне работает нормально»: Песков прокомментировал работу YouTube в РФ

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Песков заявил, что у него на телефоне YouTube работает нормально

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, работает ли у него YouTube на фоне сообщений о сбоях, которые зафиксировали в некоторых регионах России, сообщает ТАСС .

Официальный представитель Кремля отметил, что у него хостинг «работает нормально — в телефоне все грузится». Давать рекомендации по тому, какой сервис VPN использовать, Песков не стал.

В четверг ночью YouTube работал на территории РФ с перебоями. Проблемы заметили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов.

Днем видеохостинг продолжает работать в России со сбоями. Пользователи подчеркивают, что сервис «тормозит».