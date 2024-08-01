Крупный сбой в работе YouTube произошел в четырех регионах России

Ночью с 31 июля на 1 августа у платформы YouTube произошел крупный сбой. Проблемы с работой наблюдались по всей стране, но больше всего жалоб зафиксировали в четырех регионах России, сообщает « Царьград ».

По информации сайта Downradar, YouTube начал сбоить в России в час ночи и в течение следующих нескольких часов жители четырех регионов страны столкнулись с проблемами. Хуже всего сервис работал в Новосибирске и области, Санкт-Петербурге, Москве — там суммарно зафиксировали более 200 сбоев.

На прошлой неделе депутат Госдумы Александр Хинштейн предупредил о замедлении хостинга сначала на 40%, после чего на 70%. Такая мера призвана заставить компанию-владельца YouTube исполнять российское законодательство.

Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин сказал, что YouTube работает в интересах США. Видеоплатформа, по словам дипломата, обрабатывает политические установки Вашингтона.