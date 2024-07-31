МИД РФ: YouTube отрабатывает политические установки Вашингтона

сегодня в 13:06

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин заявил, что YouTube работает в интересах Вашингтона и отрабатывает политические установки США, пишет ТАСС .

По его словам, YouTube не относится к нейтральным транснациональным компаниям, ориентированным на интересы аудитории.

Он отметил, что платформа игнорирует требования Роскомнадзора удалить более 60 тыс. материалов с нарушениями.

Ранее сообщалось, что на пользователей американского видеохостинга YouTube распространяется поправка об обязанности владельцев каналов на платформах с более чем 10 тыс. подписчиков передавать информацию о себе в Роскомнадзор.