МИД РФ: YouTube отрабатывает политические установки Вашингтона
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Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин заявил, что YouTube работает в интересах Вашингтона и отрабатывает политические установки США, пишет ТАСС.
По его словам, YouTube не относится к нейтральным транснациональным компаниям, ориентированным на интересы аудитории.
Он отметил, что платформа игнорирует требования Роскомнадзора удалить более 60 тыс. материалов с нарушениями.
Ранее сообщалось, что на пользователей американского видеохостинга YouTube распространяется поправка об обязанности владельцев каналов на платформах с более чем 10 тыс. подписчиков передавать информацию о себе в Роскомнадзор.