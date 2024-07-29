YouTube-блогерам с аудиторией от 10 тыс подписчиков придется «снять маски»

YouTube-блогеров с аудиторией от 10 тыс подписчиков деанонимизируют в РФ

На пользователей американской видео-платформы YouTube распространяется поправка об обязанности владельцев каналов на платформах с более 10 тыс. подписчиков передавать информацию о себе в Роскомнадзор, сообщает ТАСС .

Как отметил министр цифрового развития России Максут Шадаев, под законопроект подпадают все социальные сети, в том числе и YouTube. Информацию о себе в Роскомнадзор должны будут передать блогеры, у которых не менее 10 тыс. подписчиков из РФ.

Комитет Государственной думы по информационной политике ранее поддержал готовящуюся ко второму чтению поправку в закон «О рекламе», согласно которой владельцы каналов в мессенджерах должны передавать информацию в Роскомнадзор. Она призвана обезопасить жителей страны от правонарушений в Сети.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил россиян о новой схеме мошенничества через мессенджеры. Аферисты стали чаще писать потенциальным жертвам с иностранных номеров.