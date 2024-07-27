Мошенники в России стали использовать зарубежные номера телефонов

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил россиян о новой схеме мошенников через мессенджеры с иностранными номерами, пишет газета « Известия ».

Эксперт в беседе с агентством «Прайм», на которое ссылается издание, напомнил, что для махинаторов важно установить первый контакт с потенциальной жертвой.

Мошенники стали использовать сообщения в мессенджеры с иностранных номеров, например, с предложением дружеской встречи.

В теле сообщения приводится ссылка на якобы новый контакт фальшивого знакомого, при переходе на которую можно потерять деньги или дать доступ к личным данным для шантажа, предупредил Соловьев.

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