Россиянам рассказали, как отличить риелтора от мошенника

Юрист Палюлин: лицензии у риелторского агентства быть не может

Преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин рассказал, как отличить риелтора от мошенника. По его словам, деятельность риелторов не подлежит лицензированию, поэтому агентство не может ее предъявить, сообщает RuNews24.ru .

В первую очередь, как заявил юрист, необходимо проверить документы риелтора: паспорт, копию диплома об образовании или о повышении квалификации, если он обучался на управление или оценку недвижимости в случае отсутствия базового профильного образования. Если сделку проводит риелторское агентство, компанию можно проверить в ЕГРЮЛ. Также можно заказать сведения об уплате налогов через открытые системы.

Палюлин также обратил внимание, что риелторская деятельность не подлежит лицензированию. Соответственно, если агентство предъявляет документ и выдает его за лицензию, следует насторожиться. Возможно, компания пытается казаться лучше, чем она есть на самом деле.

Также эксперт порекомендовал уточнить у риелтора или агентства наличие страховки. Она необязательна, но может помочь получить компенсацию в случае, если агент по недвижимости не обнаружил временно выписанного жильца, отсутствующих наследников или права несовершеннолетних детей. Плюсом для риелтора или агентства также будет членство в Российской Гильдии Риелторов.

Кроме того, специалист советовал отслеживать отзывы клиентов агентства на картах и поисковых сайтах.

«Запросите прайс. Ценообразование должно быть прозрачным и не браться „с потолка“. Как правило, это процент от стоимости сделки, к которому может быть добавлена фиксированная плата за подготовку документов», — заключил юрист.