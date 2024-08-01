YouTube продолжает работать в России со сбоями

Пользователи видеохостинга YouTube в России сообщают, что не могут полноценно пользоваться площадкой из-за сбоев, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector .

Больше всего жалоб поступает из центральной части России — от жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По их словам, несмотря на то, что сам сайт видеохостинга открывается, ни один ролик посмотреть невозможно — видео не загружается.

«Тормозит даже с мобильных устройств на 360р. Я в шоке», — написал один из пользователей в комментариях, объясняя, с какой именно трудностью столкнулся.

Массовый сбой в работе YouTube зафиксировали на территории РФ в ночь на четверг. Позднее перестал работать и российский аналог видеохостинга «Платформа».