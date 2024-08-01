Приносим извинения: российский аналог YouTube перестал работать

Пользователи Сети сообщили, что российский аналог видеохостинга YouTube «Платформа» перестал работать 1 августа, об этом свидетельствует сообщение с извинениями на самом сайте сервиса .

«Технические работы на сайте. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится на сайте «Платформы».

Ранее сообщалось, что сразу в нескольких регионах России в ночь с 31 июля на 1 августа на некоторое время переставал работать YouTube. Пользователи не могли смотреть контент площадки, начиная с 01:00 по московскому времени и в течение нескольких часов.

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в конце июля сообщал, что власти приняли решение замедлить YouTube в России из-за того, что площадка представляет интересы Вашингтона. Такое мнение сложилось из-за того, что сервис игнорирует требования Роскомнадзора об удалении запрещенного в РФ контента. В МИД также считают, что работу сервиса нужно полностью остановить в стране.