Захарова о блокировке YouTube в РФ: это делать надо

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопросы участников фестиваля новых медиа в «Сенеже», который проходит с 22 по 25 июля, передает корреспондент РИАМО.

Участниками фестиваля стали выпускники федеральной программы «Мастерская новых медиа». Они смогут повысить квалификацию в ключевых направлениях медиаотрасли.

На фестивале работают 5 тематических площадок: «Ценности и креатив», «Продвижение и аудитория», «Вызовы и будущее», «Мастерство управления в медиа: люди и команды», «Россия» в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты».

Сразу после открытия фестиваля с участниками встретилась директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Участников фестиваля интересовало, почему коллективный Запад так боится озвучивать точку зрения России, есть ли у РФ сегодня страны-союзники в Европе и будет ли подрастающая там молодежь в будущем выстраивать отношения с нашей страной. Также они спрашивали, почему не блокируют YouTube, про «правый поворот» в Европе и т. д.

«Расширяя извастную фразу, считаю, что союзник России — это ее народ. И наш народ доказал это и за эти 2 года, и 80 лет назад. И когда мы перечисляем наших союзников и партнеров, давайте не забывать о главном — быть союзниками сами себе. Такими, чтобы и в горе, и в радости быть сплоченными, едиными, такими, какими мы становимся. Ведь лет 15 назад вспомните, на трагедиях наживались, а сегодня сострадание, помощь и сочувствие становится нормой. Такими сильными и сплоченными мы должны быть, чтобы стать силой притяжения», — сказала Захарова.

Примером объединения стран на равноправной основе являются БРИКС и ШОС.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что важно защищать свое информационное пространство. По ее мнению, вопрос о блокировке YouTube актуален — это делать надо.

«Это вопрос защиты. Мы ни на кого не нападали, не блокировали, не маркировали и прочее. Мы делаем это только в качестве ответной меры, но отвечать надо. Не отвечать — это как тушить пожар, а с другой стороны позволять ему разгораться», — ответила Захарова.

Участники обсудили информационную повестку западных стран и США, исторические параллели, важность помнить прошлое.

Встречу Мария Захарова завершила русской пословицей: «Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет — тому оба».