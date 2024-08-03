YouTube в России перестал показывать видео в высоком качестве

Видеохостинг YouTube прекратил воспроизводить видеоролики в высоком качестве почти во всех браузерах, которые работают в десктопной версии на территории РФ, сообщает ТАСС .

Так, пользователям больше недоступны видео в высоком качестве (1080р, 1444р, 2160р) в таких браузерах, как Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser. Мобильная версия браузера Safari перебрасывает пользователя в приложение американской видеоплатформы.

При этом на сегодняшний день продолжают загружаться видео в высоком качестве в «Яндекс браузере» и десктопной версии Safari.

Ранее в американской корпорации Google заявили о непричастности к сбоям в работе YouTube на территории России. По словам представителей компании, сбои в работе видеохостинга не связаны с техническими проблемами или действиями Google.

1 августа в России пользователи массово жаловались на сбои в работе YouTube. По данным СМИ, большинство жалоб на «лаги» в работе платформы были из Москвы. О платформах, которые смогут заменить YouTube и о том, насколько полноценными они могут быть, читайте в материале РИАМО.