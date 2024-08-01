Аналоги YouTube в России: 5 платформ, где смотреть видео и куда загружать контент

В материале РИАМО рассказываем о платформах, которые смогут заменить YouTube и о том, насколько полноценными они могут быть.

Работоспособность популярного видеохостинга уже значительно снизилась, в августе она снизится на 70%, и в связи с этим депутаты Госдумы призвали блогеров и СМИ переходить на российские сервисы. РИАМО собрали российские платформы, которые смогут заменить популярный YouTube.

1. Rutube

Фото - © Скриншот Rutube

Российский видеохостинг появился в 2006 году. Позже его приобрел «Газпром-медиа», а в 2012 году была запущена новая версия сайта и представлен новый логотип. Но платформа не выдерживала конкуренции и на долгое время пользователи о ней вовсе забыли. В итоге весной 2021 года Rutube перезапустили, так как заговорили о возможной блокировке YouTube в России. Разработчики изменили дизайн, улучшили плеер, добавили множество функций, включая просмотр роликов без регистрации, загрузку контента через Rutube-студию, создание плейлистов и возможность комментирования видео.

В итоге Rutube стал основной площадкой для контента российских федеральных СМИ после их блокировки на YouTube. На российской платформе есть и аналог «трендов YouTube», куда попадают видео, быстро набирающие популярность.

Тем не менее российский видеохостинг не совершенен. Пользователям не всегда понятен алгоритм рекомендаций. Конечно, количество зрителей и авторов в разы меньше, чем на YouTube, но в связи со сниженной скоростью последнего юзеров на Rutube может значительно прибавиться.

Блогеры могут получать доход от видео, если наберут более пяти тысяч просмотров на канале. Авторам доступны рекламные баннеры, платные подписки и каналы, а также продажа товаров и услуг прямо в видео. Существуют даже отдельные авторы рекламных интеграций на Rutube, которые продают такие ролики компаниям. Правда все видео проходят премодерацию и это может занять время, более того ролик вовсе могут отклонить.

В целом в будущем платформа обещает стать неплохим аналогом YouTube.

Плюсы:

удобный плеер,

хороший рубрикатор,

приятный интерфейс.

Минусы:

мало юзеров,

плохо работают алгоритмы,

нет механизма рекомендаций.

2. «Дзен.Видео»

Платформа «Дзена» стала доступна в июне 2015 года, чуть позже там появились галереи, блоги, форумы, статьи и ролики с YouTube. С 2021 года сервис переключил внимание на видео и блоги и как раз именно благодаря этому пользователи стали задерживаться на «Дзене».

Здесь есть много особенностей. Например, алгоритмы «Дзен.Видео» напрямую зависят от тематики роликов автора. То есть видео о еде будет отображаться у других фуд-блогеров и подобных каналах. Соответственно, на развитие роликов влияет соотношение переходов и показов в ленте, и реакция зрителей, и даже процент пользователей, которые досматривают видео до конца.

Зарабатывать можно и на «Дзен.Видео» – доступна монетизация времени просмотров видео. Заявку на подключение монетизации можно подать после набора 30 часов просмотра за месяц. В целом интерфейс платформы и ее работа не многим отличается от YouTube – все в целом стандартно. «Дзен» может стать достойной альтернативой привычному YouTube.

Плюсы:

хороший алгоритм продвижения роликов,

сходство с YouTube, что делает его хорошей альтернативой,

возможность просмотра видео на ТВ,

быстрая модерация,

хорошая механика рекомендаций,

наличие коротких видео и длинных роликов.

Минусы:

слабая аудитория,

большое количество фейковых аккаунтов.

3. VK Видео

Фото - © пресс-служба VK Видео

Главной идеей создания платформы стало объединение всех доступных видеотехнологий, форматов и библиотек экосистемы ВКонтакте. VK Видео была запущена в 2021 году. На тот момент было заявлено 2 миллиарда уникальных роликов каждый год и 40 миллионов активных зрителей. Естественно, росту способствует как раз интеграция с социальной сетью.

Большая платформа была создана на основе старого раздела «Видеозаписи». Обновились интерфейс, структура, изменились алгоритмы и добавилась возможность монетизации. Рекомендации выстраиваются по предпочтениям и взаимодействиям конкретного пользователя, и не зря существует раздел «Для вас». Получение прибыли доступно для видео с аудиторией более пяти тысяч подписчиков.

VK Видео значительно отличается от YouTube. Переходя в раздел, пользователь видит ленту, сгенерированную по предпочтениям, но есть различные категории, в которых находятся ролики по соответствующей тематике. Правда, среди них есть вкладки фильмов, сериалов и шоу, а также привычные пользователям YouTube «Подписки» и «Тренды». При этом лента перегружена и новику очень легко запутаться.

Плюсы:

хорошие алгоритмы и монетизация,

хорошая работа «рекомендаций»,

возможность вести и смотреть трансляции,

возможность смотреть на ТВ,

наличие статистики,

доступна интеграция в другие ресурсы через HTML.

Минусы:

не очень удобный плеер,

VK Клипы, как отдельный сервис,

перегруженная лента видео, теряются подписки.

4. Telegram

Фото - © Freepik.com

Telegram уже переживал бурный интерес к себе со стороны блогеров – туда стали уходить авторы после блокировки Instagram* (принадлежит экстремистской компании Meta, запрещенной в РФ) в России. Эксперты ожидают, что вторая волна миграции авторов может произойти в случае блокировки YouTube.

Систему каналов в Telegram при желании можно адаптировать под видеоблог. Туда можно загружать большие ролики размером до 2 Гб, проводить видеотрансляции, подключать комментарии и чередовать видео с текстовыми постами. Это делает мессенджер похожим на YouTube.

Конечно, мессенджер остается ориентированным на текст и полноценной заменой он не станет, но тем не менее он сможет стать еще одним способом публиковать видео.

Плюсы:

адаптация под видеоблог,

проведение видеотрансляций.

Минусы:

ограниченный функционал видеоплеера,

отсутствие аналога «Творческой студии» и аналитики,

при просмотре видео нельзя выбрать разрешение или посмотреть ролик позже с того же места,

ориентирование мессенджера на текст.

5. «Платформа»

В конце июля в России презентовали «убийцу YouTube» под названием «Платформа». Новый сервис — почти полная копия американского видеохостинга. На платформе есть система рекомендаций и инструменты продвижения и аналитики для блогеров. Видеоролики доступны в качестве до 4К, также в них встроенные субтитры, распознающие русский и английский языки. Кроме того, доступна утилита для переноса всего контента с других площадок, например, с YouTube, RuTube или VK Видео.

По заявлению гендиректора Rteam Андрея Талызина, сейчас «Платформа» способна выдерживать 240 000 запросов в секунду. Однако 1 августа после массовых жалоб на работу YouTube от российских пользователей видеохостинг «Платформа» «упал». На его сайте несколько часов висела заглушка о «технических работах».