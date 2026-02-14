Роспотребнадзор заблокировал около 3 тыс сайтов с запрещенными БАДами

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили и заблокировали около 3 тыс. сайтов, которые торговали биологически активными добавками, запрещенными на территории страны, сообщает RT .

В ведомстве отметили, что были заблокированы объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов, предлагавших БАДы без регистрации и содержащие запрещенные компоненты. Среди них — таблетки для похудения, препараты для щитовидной железы, лимфодренажный напиток, капсулы для сна и средства от стресса с гамма-аминомасляной кислотой.

Также эксперты обнаружили продукцию, содержащую мелатонин животного происхождения и витамин D3 в дозировке 125 мкг, что более чем в 8 раз превышает максимально допустимую норму для БАДов (15 мкг).

Покупателям напомнили, что приобретать БАДы следует только в аптеках у официальных поставщиков и обязательно проверять регистрационные документы.

Ранее кардиолог предупредил о серьезной опасности БАДов для здоровья. В некоторых случаях они могут вызвать токсический гепатит, который сложно лечится.

