Кардиолог предупредил о серьезной опасности БАДов для здоровья

Сезон простуд в России часто сопровождается активным употреблением БАДов и витаминов, мотивированным их «естественным» происхождением и отсутствием побочных реакций. Однако, по словам практикующего кардиолога и сторонника доказательной медицины Тамаза Гаглошвили, это может быть не только бесполезным, но и вредным. В некоторых случаях БАДы могут вызвать токсический гепатит, который сложно лечится.

Гаглошвили подчеркнул, что людей привлекают кажущаяся «натуральность» БАДов и отсутствие у них побочных эффектов. Однако натуральные травы иногда могут отравить, так как самые сильные яды имеют природное происхождение. БАДы не подвергаются строгим клиническим испытаниям, которые обязательны для лекарственных препаратов. Регистрация БАДов упрощена, и их эффективность и безопасность не проходят должную проверку.

Врач также предупредил, что сочетание БАДов и витаминов с лекарственными препаратами может представлять опасность для здоровья. По его словам, никто не изучает взаимодействие добавок с лекарствами, которые человек уже принимает, что может привести к нежелательным последствиям, например, к токсическому гепатиту, требующему длительного лечения.

По мнению кардиолога, за исключением витамина D, дополнительный прием витаминов не имеет смысла. Он утверждает, что этот прием лишь «увеличивает стоимость мочи». Гаглошвили подчеркнул, что в настоящее время острый дефицит витаминов встречается редко, и мы живем в эпоху избытка, а не недостатка питательных веществ. Избыточное потребление энергии и питательных компонентов приводит к ожирению и гиподинамии. Поэтому, по его мнению, польза от приема БАДов и витаминов, мягко говоря, вызывает сомнения. Он также выразил скептическое отношение к народной медицине.

«Народной медицины не существует, так же как и народной математики, как народной физики, как народной химии. Медицина — это наука. Вот и поэтому лечились травами тогда, когда не было ни науки, ни развитой медицины. Мы живем все-таки в 21 веке, не ходим в лаптях, не добываем еду где-нибудь в тайге, не охотимся, не рыбачим, чтобы себя прокормить. И, кстати, не все травы одинаково полезны. Если кто-то принимает кроверазжижающие препараты, забудьте про такие травы, как зверобой и полынь. Вы можете себе этим очень сильно навредить», — предупредил Гаглошвили в эфире радио Sputnik.

