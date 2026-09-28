Роспотребнадзор посоветовал петербуржцам продукты для осеннего рациона

Петербуржцам посоветовали добавить в осенний рацион сезонные овощи, рыбу и продукты с белком для поддержки организма в сезон простуд, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Специалисты рекомендуют включить в осеннее меню свеклу, морковь, репу, редьку, тыкву и разные виды капусты. Эти продукты содержат клетчатку, которая поддерживает пищеварение. Также в рацион советуют добавить квашеную капусту, моченые яблоки, клюкву и бруснику как источники пробиотиков и витамина С.

Восполнять недостаток витамина D помогут жирная рыба, печень трески, яйца и сливочное масло. Для его усвоения специалисты советуют есть орехи и добавлять в пищу нерафинированные льняное, оливковое или подсолнечное масла. Мясо, творог, яйца и бобовые обеспечат организм белком, необходимым для выработки антител. Готовить продукты рекомендуют на пару, варить, тушить или запекать.

Роспотребнадзор советует сокращать потребление сахара, заменяя сладости фруктами с корицей, а сладкие напитки — чаем с имбирем, облепихой, отваром шиповника или ягодным морсом. В течение дня специалисты рекомендуют три основных приема пищи и один-два легких перекуса: яблоко, грушу или хурму.

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