Решетова намерена засудить Степанову из-за обвинений в связи с мужем Алсу

Модель Анастасия Решетова обратилась с заявлением в полицию из-за публикации психолога Вероники Степановой, которая поддержала певицу Алсу на фоне ее развода с Яном Абрамовым и заявила, что якобы бывшая девушка Тимати не только крутила интрижку с Абрамовым, но и занимается эскортом в Объединенных Арабских Эмиратах, пишет РИА Новости .

Адвокат Решетовой Сергей Жорин заявил, что Степанова намеренно распространила ложную информацию, заведомо зная, что вводит в заблуждение общественность своими высказываниями.

«Мы сегодня подали заявление в главное управление МВД по городу Москве по факту клеветы, заявление написано в отношении Вероники Степановой. Мы считаем, что информация, которую она распространила у себя в Telegram-канале, не только носит недостоверный, порочащий характер, но и имеется фактор заведомости. То есть Степанова заведомо знала о том, что это недостоверная информация, но, тем не менее, ее распространила, что квалифицируется как клевета», — сказал Жорин.

Ранее Анастасия Решетова опубликовала на одной из своих страниц в соцсетях пост с мыслью о том, что женатые мужчины ее не привлекают. Певица Алсу, которая спустя 18 лет разводится с мужем, отреагировала на публикацию модели одним емким словом — «врет». Поклонники исполнительницы хита «Все равно» пришли к выводу, что своим сообщением знаменитость хотела сказать, что Решетова крутила интрижку с ее супругом Яном Абрамовым.

Знакомые Алсу утверждают, что муж изменял певице более 10 лет. Все это время она терпела предательства и старалась спасти брак. Предстоящий развод она не комментирует, утверждая, что у нее «все хорошо».