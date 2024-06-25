«Врет»: Алсу намекнула, что изменявший ей муж теперь встречается с бывшей Тимати

Певица Алсу намекнула, что ее муж имел связь с Анастасией Решетовой

Певица Алсу намекнула, что ее супруг Ян Абрамов, с которым она разводится, будучи в браке встречался с Анастасией Решетовой — экс-возлюбленной рэпера Тимати. Это следует из комментария, который артистка оставила в соцсетях после поста Решетовой, сообщает kp.ru .

В одной из социальных сетей бывшая девушка Тимати выложила публикацию, в которой написала, что за последний год пересмотрела свое отношение к женатым мужчинам. По словам Решетовой, «привлекательность таких мужчин пропадает в глазах».

Заявление Решетовой начали форсить в пабликах. Под одним из таких постов появился короткий комментарий самой Алсу, ответившей Решетовой на утверждение, что та не интересуется женатыми мужчинами.

«Врет», — написала Алсу под постом, где приводились слова экс-пассии Тимати о непривлекательности женатых мужчин.

Знакомые Алсу ранее утверждали, что Ян Абрамов изменял ей более 10 лет, однако певица терпела неверность и пыталась сохранить брак.