Муж Алсу изменял ей 10 лет, но она терпела и пыталась сохранить брак

kp.ru: Алсу рассталась с мужем, который изменял ей более 10 лет

Российская певица Алсу подала иск на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брачной жизни. В окружении звездной пары заявляли, что супруг изменял исполнительнице более 10 лет, и она об этом догадывалась, сообщает kp.ru .

Алсу неоднократно пыталась сохранить брачный союз и закрывала глаза на поведение мужа. Тем не менее, все попытки оказались тщетны, что подтвердили и знакомые музыкантки.

«Рассказывали, что для одной из любовниц он (Абрамов — ред.) снимал шикарную яхту, где они вместе проводили время. Он всегда умел произвести впечатление, и женщины сами не могли устоять перед его обаянием», — говорят знакомые пары.

В 2016 году Алсу родила Абрамову сына Рафаэля, и их семейная жизнь на некоторое время улучшилась. Тем не менее, позже отношения снова стали переживать разлад, а супругу Алсу приписывали все новые измены.