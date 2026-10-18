В результате ДТП в приморском Артеме пострадали двое детей
В результате ДТП в приморском Артеме пострадали шесть человек, в том числе двое детей, сообщает РЕН ТВ.
По предварительной информации, 31-летний водитель Toyota Estima Emina не уступил дорогу Honda S-MX. В результате произошло ДТП.
В результате аварии пострадали оба водителя. Кроме того, травмы получили четверо пассажиров Toyota, в том числе двое детей.
Ранее на внешней стороне 76-го км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.
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