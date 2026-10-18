USD
Доллар США
83,62
-0.17 %
EUR
Евро
93,72
-0.05 %
CNY
Китайский Юань
12,49
-0.03 %
TRY
Турецкая Лира
16,93
-0.23 %

В результате ДТП в приморском Артеме пострадали двое детей

Происшествия

В результате ДТП в приморском Артеме пострадали шесть человек, в том числе двое детей, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, 31-летний водитель Toyota Estima Emina не уступил дорогу Honda S-MX. В результате произошло ДТП.

В результате аварии пострадали оба водителя. Кроме того, травмы получили четверо пассажиров Toyota, в том числе двое детей.

Ранее на внешней стороне 76-го км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.