На 76-м км МКАД столкнулись пять машин и спровоцировали пробку

17 октября около 00:43 на внешней стороне 76-го км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Сначала в аварию попали две машины, затем в них врезались еще два авто, по пути задев пятое транспортное средство, сообщает пресс-служба «Дептранса Москвы».

На опубликованных в Сети кадрах видно, что две столкнувшиеся машины стояли на проезжей части с открытыми капотами и багажниками. Приближающееся к ним транспортное средство стало притормаживать, но на это не успел отреагировать водитель позади едущей машины. В итоге новые два авто врезались в те, что уже попали в ДТП, затем одну из машин отбросило на соседнюю полосу, зацепив пятое транспортное средство.

К настоящему времени участники аварии и оперативные службы уехали с места происшествия. Движение на внешней стороне 76-го км МКАД восстановлено. На момент публикации заметки информации о пострадавших или погибших не поступало.

Специалисты напомнили водителям о том, что останавливаться на МКАД в полосе движения крайне опасно. Если машина неисправна, но может ехать дальше, следует постараться как можно быстрее перестроиться к правому краю дороги или съехать в безопасное место.

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