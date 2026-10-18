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Силы ПВО уничтожили 40 БПЛА, летевших на Москву

Москву продолжают атаковать БПЛА. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 40 дронов, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Уничтожены 40 беспилотников, летевших на Москву», — сообщил он.

В местах, где упали обломки дронов, работают специалисты экстренных служб.

Вечером 17 октября Собянин сообщал о 25 сбитых на подлете к столице БПЛА.

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