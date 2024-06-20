Алсу впервые высказалась про разрыв с изменявшим ей 10 лет мужем

Певица и телеведущая Алсу Абрамова, более известная как Алсу, впервые прокомментировала развод с Яном Абрамовым. Народная артистка была скупа на комментарии и заявила, что у нее «все хорошо», сообщает «Царьград» .

Прессе удалось поговорить с Алсу на пре-пати музыкального фестиваля Best Music Fest. На мероприятии певица была в компании рэпера Натана.

Журналисты попросили Алсу прокомментировать ее развод с мужем, с которым ее связывают 18 лет совместной жизни. Телезвезда лишь ответила, что у нее все в порядке.

«Все хорошо. Я не комментирую, но у меня все хорошо. Спасибо», — сказала Алсу.

Знакомые Алсу и ее экс-супруга утверждали, что Абрамов изменял певице на протяжении 10 лет. Телеведущая догадывалась о предательствах мужа, но всеми силами старалась сохранить брак, говорили в окружении звезд.

Ранее СМИ писали, что у Яна было очень много любовниц, которых он радовал дорогими подарками. В их числе, по неподтвержденным данным, модель Анастасия Решетова — бывшая девушка рэпера Тимати.