Разгул стихии усиливается с каждым часом: когда москвичам ждать пика шторма?

Тишковец: пик шторма в Москве придется на 15-18 часов

В Москве в пятницу бушует 9-балльный шторм. Его пик придется на период с 15:00 до 18:00, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

В Подмосковье порывы ветра уже усилились. Так, в Домодедове к 9 часам утра они составляли 15 м/с.

По словам синоптика, в Москве шторм с каждым часом будет только усиливаться. Свою самую разрушительную силу он продемонстрирует в период с 15:00 до 18:00. В это время ожидаются порывы ветра более 20 м/с.

В связи с непогодой городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. Жителям же порекомендовали соблюдать меры предосторожности.

При значительном усилении ветра не стоит выходить на открытые пространства. Укрытие можно отыскать в метро, торговом центре, любых зданиях.

Если непогода застала человека дома, то ему следует закрыть и занавесить окна. Детей без присмотра оставлять нельзя.

Также горожанам рекомендовали обходить деревья и шаткие рекламные конструкции. Не парковать рядом с ними машины. Автолюбителям следует избегать резких и опасных маневров, соблюдать ПДД.

В случае ЧП можно звонить по номерам: 101, 112, 8 (495) 637-31-01.